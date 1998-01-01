  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال اعتقل 315 مقدسياً منذ أحداث باب الرحمة

الجمعة 15 مارس 2019 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال اعتقل 315 مقدسياً منذ أحداث باب الرحمة


القدس المحتلة / سما /

قال مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء أحداث باب الرحمة قبل نحو ثلاثة اسابيع، ما مجموعه 315 معتقل مقدسيا، من بينهم نساء وأطفال وشبان وحراس للمسجد الأقصى، مشيرا الى أن التهمة الموجهة اليهم هي الدفاع عن المسجد الأقصى وفتح باب الرحمة.

وأوضح  انه تم تحويل عدد من المعتقلين الى الحبس المنزلي، وان هناك 140 حالة ابعاد عن الأقصى، متوقعا زيادة الرقم طالما استمرت الاحداث في الأقصى.

واكد قوس ان مصلى باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى، وان استفزاز الشرطة الإسرائيلية يؤدي الى تصعيد الأوضاع في الأقصى والقدس، مشيرا الى ان أي مساس بالاقصى من شانه ان يؤدي الى انفجار الأوضاع في المنطقة.

وعبر رئيس نادي الاسير عن رفضه لزج موضوع المسجد الأقصى في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة محذرا من سيطرة الاحتلال على ادارة المسجد.

الأكثر قراءة اليوم

ريشت كان: "اسرائيل" بعثت برسالة لحماس عبر الوفد الامني المصري وهذا مفادها...

بالفيديو- اصابات واعتقالات خلال قمع الامن بغزة لاحتجاجات ضد الغلاء

موقع عبري: "إسرائيل" ترفض معظم مطالب حماس ولهذا السبب.. غزة لن تحصل على شئ منها

عقب اطلاق الصواريخ.. الوفد الامني المصري يغادر غزة

يديعوت: حماس قد توجه النار نحو" اسرائيل" لتتعامل مع حراك الاسعار بغزة

ابو حسنة : الاونروا ستبدأ في توقيع عقود التشغيل المؤقت للمنتفعين من المنحة القطرية الاحد في غزة

قائد فرقة غزة لـ "المستوطنين : استعدوا لاستمرار المسيرات والبالونات والقنابل

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تعلن رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن مسيرات العودة

اصابة مواطن وزوجته بجراح خطيرة .. جيش الاحتلال : قصفنا 100 هدف في قطاع غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

اطلاق صواريخ من غزة بإتجاه تل أبيب و 50 اصابة بالهلع ونتنياهو يدعو لاجتماع عاجل