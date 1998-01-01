غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن مسيرات العودة

غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة الى المشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" على طول الحدود .

و أعلنت هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار صباح الجمعة، عن استمرار استعداداتها للمشاركة في الجمعة الـ50 من فعالياتها شرقي قطاع غزة.

وأفادت الهيئة ، أنّ الاستعدادات مستمرة للمشاركة في جمعة "المسيرات خيارنا" في مخيمات العودة شرق قطاع غزة، عصر الجمعة .

وكانت الهيئة دعت الخميس، إلى اعتبار يوم 30-3 يوم إضراب شامل في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت العديد من مواقع المقاومة الفلسطينية في مختلف مدن قطاع غزة.



وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة اليوم؛ جمعة "المسيرات خيارنا"، معلنة بذلك تمسك الفلسطينيين بمسيرات العودة، "وفاء لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى"، مؤكدة أن الاحتلال ينتهج "سياسة بائسة، لن تكسر إرادة وعزيمة شعب مصمم على المقاومة والنضال حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية".



