الجهاد والقسام تنفيان علاقتهما باطلاق الصواريخ

غزة / سما /

اكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام عدم مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه تل ابيب خاصة وأنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة.

كما نفت حركة الجهاد الاسلامي بشكل مطلق ما وصفته الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة حول مسؤولية الحركة عن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم :"نؤكد على كذب رواية الاحتلال ولا علاقة للجهاد الاسلامي باطلاق الصواريخ"، مشدداً ان الاحتلال يحاول ان يبحث عن مبررات مسبقة لشن عدوان على شعبنا وعلى المقاومة.

واضاف البريم:" مع تأكيدنا على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه امام الارهاب الاسرائيلي وقد قلنا سابقا مرارا وتكرارا أن شعبنا لن يصبر طويلاً على ارهاب العدو وحصاره المجرم بحق شعبنا في قطاع غزة، غزة بركان يغلي وقدره أن يثور في وجه الاحتلال.".

