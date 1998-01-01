داخلية غزة : إطلاق الصواريخ خارج عن الإجماع الوطني وسنتخذ اجراءات بحق مطلقيها

غزة / سما /

استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ، نحو "تل أبيب"، معتبرة أن هذا الفعل خارج عن الأجماع الوطني والفصائلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب:" تُتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني إطلاق صواريخ من قطاع غزة خارج عن الإجماع الوطني والفصائلي، مساء الخميس، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بحق المُخالفين".

ونفت كلا من الجهاد الإسلامي وكتائب القسام مسؤوليتهما عن إطلاق الصواريخ تجاه الاحتلال الإسرائيلي، خاصة انها جاءت في الوقت الذي كان الوفد المصري يجلس مع قيادة حماس لبحث التفاهمات وسبل فك الحصار عن غزة.