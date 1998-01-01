طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة أهداف في قطاع غزة، من بينها مواقع للمقاومة الفلسطينية.



واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، موقع البحرية في خانيونس بأربعة صواريخ وموقع بدر في نتساريم دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.



وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، أن صاروخين على الأقل، أطلقا من قطاع غزة، باتجاه مدينة "تل ابيب".



واعلنت كل من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة، عدم مسؤوليتهم عن إطلاق اية صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ليلة الخميس.



