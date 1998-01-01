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ريشت كان: "اسرائيل" بعثت برسالة لحماس عبر الوفد الامني المصري وهذا مفادها...

الخميس 14 مارس 2019 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريشت كان: "اسرائيل" بعثت برسالة لحماس عبر الوفد الامني المصري وهذا مفادها...


غزة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن رسالة وجهتها "اسرائيل" الى حركة حماس عبر الوفد الامني المصري.

وقالت اذاعة ريشت كان العبرية، إن  "إسرائيل" مرّرت رسالة إلى حماس عبر الوسيط المصري أنه إذا لم يتوقف العنف من قطاع غزة فلن نتردد في اتخاذ خطوات عسكرية ضد حماس حتى خلال فترة الانتخابات.

و وصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وسيلتقي الوفد الذي يترأسه اللواء أحمد عبدالخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، مع قيادة حركة حماس.

ومن المتوقع أن يكون الوفد حاملا إجابات واضحة على رسائل نقلتها الفصائل الفلسطينية إلى إسرائيل عبر الوسيط المصري لتطبيق تفاهمات التهدئة.

وكان الوفد الامني المصري وصل الى قطاع غزة مرتين الاسبوع الماضي، تلاه وصول وفود قطرية واممية.

#حماس #اسرائيل #غزة #قطاع غزة #الوفد المصري

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