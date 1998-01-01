قناة عبرية: إيران اخترقت هاتف بيني غانتس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، أن المخابرات الإيرانية اخترقت الهاتف الخلوي الخاص برئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، ورئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، المنافس الأبرز لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في انتخابات الكنيست المقبلة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أن مسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، التقيا قبل نحو أسبوعين بغانتس، وأخبراه أن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.

ووفقا للقناة، فإن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول إلى جميع محتويات الهاتف الخاص بغانتس، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمراسلات الخاصة إلى جانب المرسلات التي تتعلق بطبيعة دوره السياسي، مؤكدة بذلك أن جميع هذه المعلومات أصبحت الآن في أيدي المخابرات الإيرانية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن اللقاء الذي جمع غانتس بالمسؤولين الكبيرين في جهاز "الشاباك"، جاء بالتزامن مع بداية طريق غانتس السياسية، وإعلانه عن تشكيل حزب "مناعة لإسرائيل" للمنافسة في انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.