نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على الصحفي سامي عيسى

غزة / سما/

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالاعتداء على الزميل الصحفي مدير تحرير بوابة الهدف الاخبارية سامي عيسى ومُصادرة الجهاز الخلوي الخاص به أثناء تغطيته للتظاهرة السلمية الرافضة للغلاء في مخيم جبالي شمالي القطاع.

واعتبرت النقابة، أن الاعتداء على الزميل عيسى يندرج في اطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير.

ودعت النقابة، الأجهزة الأمنية في القطاع إلى رد الاعتبار للصحفي عيسى وإرجاع جهازه الخلوي فورًا، خاصةً وأنه تواجد في المكان لتأدية واجبه الصحفي.

وطالبت نقابة الصحفيين، الى محاسبة من اعتدى على المتظاهرين باعتباره ايضا اعتداء على حرية التعبير عن الرأي.