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عشراوي: التقرير الحقوقي الأمريكي يجمل صورة الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 14 مارس 2019 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: التقرير الحقوقي الأمريكي يجمل صورة الاحتلال الإسرائيلي


رام الله / سما /

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي"، عقب صدور تقريرها السنوي الخاص بحقوق الإنسان.

واستخدم تقرير 2018 لإسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة وصف"مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل" بدلا من الوصف الوارد فى التقرير السابق وهو"مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".

كما لا يذكر التقرير بشكل مباشر احتلال الأراضي الفلسطينية، واستخدم فقط المصطلح في اقتباسات من منظمات حقوقية. وكان تقرير 2017 قد تضمن عبارة الأراضي المحتلة في إشارة إلى الفلسطينيين.

وقالت عشراوي، إنه صار واضحا الآن أن إدارة ترامب تدفع كل أفرع الحكومة إلى تجميل صور الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان.

وأضافت عشراوي، أن الموقف القانوني والسياسي لفلسطين ومرتفعات الجولان السورية كأراض تحت الاحتلال الإسرائيلي لا مجال للتشكيك فيها تحت القانون الدولي.

ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق على التقرير الأمريكي.

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