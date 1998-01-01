  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" ستفتتح سفارتها في رواندا الشهر المقبل

الخميس 14 مارس 2019 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ستفتتح سفارتها في رواندا الشهر المقبل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية،  اليوم الخميس، أن إسرائيل ستفتتح سفارة لها في رواندا الشهر المقبل ضمن تطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول أفريقية مختلفة.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه سيتم تعيين سفير إسرائيلي في كيغالي عاصمة رواندا تزامنا مع فتح السفارة بالعاصمة.

وأوضحت الصحيفة،  أن شركة الخطوط الجوية الوطنية في رواندا ستطلق خطا جويا جديدا بين كيغالي وتل أبيب.

وأشارت الصحيفة العبرية،  إلى جهود دبلوماسية إسرائيلية خفية في أفريقيا، تضمنت علاقات وتقارب منذ سنوات مع رواندا، التي تتطور على المستوى الزراعي والصناعي والحياتي وأصبحت أهم ثاني دولة على المستوى الاقتصادي والزراعي في العقد الأخير بالمنطقة الأفريقية بأسرها.

#اسرائيل #رواندا #السفارة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه يلتقي اللجنة المركزية لـ "فتح" لتشكيل الحكومة وهذا ما تم بحثه ..

أفيخاي أدرعي يشن هجوما جديدا على نصر الله ويسخر من هيفاء وهبي

بمشاركة 10 دول.. جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة

قائد فرقة غزة لـ "المستوطنين : استعدوا لاستمرار المسيرات والبالونات والقنابل

الرئاسة تعقب حول اسقاط امريكا صفة المحتل عن الاراضي الفلسطينية و الجولان

اشتية: الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني وسنعمل بخطين متوازيين في غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يصل غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حماس

حراك

بالفيديو- اصابات واعتقالات..الغول: لا يمكن دعوة الناس غدًا للحدود ويجري قمع الأصوات التي تنادي برفض الغلاء

عبد النبي

بأوامر من أفيك.. فتح تحقيق باستشهاد 11 مواطنا في غزة

حدود غزة

موقع عبري: "إسرائيل" ترفض معظم مطالب حماس ولهذا السبب.. غزة لن تحصل على شئ منها

ابو حسنة : الاونروا ستبدأ في توقيع عقود التشغيل المؤقت للمنتفعين من المنحة القطرية الاحد في غزة