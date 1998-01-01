فتح تعقب على قمع اجهزة امن غزة للمشاركين في الحراك السلمي بجباليا!!

غزة / سما /

ادانت حركة التحرير الوطني "فتح"، مساء اليوم الخميس، قمع اجهزة حماس للمواطنين المسالمين الذي خرجوا في قطاع غزة للتظاهر ضد غلاء الاسعار والمطالبة بحياة كريمة.

واعتبر عاطف ابو سيف الناطق باسم الحركة، ان التعرض للمتظاهرين بهذه الطريقة البشعة وقمعهم باقسي درجات العنف.والاعتداء على الصحفيين واختطاف عشرات المواطنين يشكل انتهاكا فاضخا لكل القوانين والاعراف وخروجا صارخا عن القيم الوطنية.

وأضاف: ان شعبنا العظيم الذي يسطر كل ثانية ملحمة من ملاحم الصمود والبطولة اذ يصبو لحياة كريمة ويسطر لحظة اخرى من لحظات نضاله الاجتماعي لم يستحق هذه المعاملة القاسية وغير الانسانية.

وأوضح ابو سيف، ان ما جرى يتطلب موقفا وطنيا حازما ويؤكد ان الحاجة لاستعادة الوحدة الوطنية ماسة ومصالح شعبنا لا يمكن ان ينتظر.

وطالبت الحركة منظمات حقوق الانسان بالتحقيق فيما جري من انتهاكات بحق المواطنين العزل كما طالبت الكل الوطني بالوقوف بصرامة في وجه هذه الانتهاكات.