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داعيا الاجهزة الامنية للتوقف عن القمع فورًا

بالفيديو : بالفيديو- اصابات واعتقالات..الغول: لا يمكن دعوة الناس غدًا للحدود ويجري قمع الأصوات التي تنادي برفض الغلاء

الخميس 14 مارس 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو- اصابات واعتقالات..الغول: لا يمكن دعوة الناس غدًا للحدود ويجري قمع الأصوات التي تنادي برفض الغلاء


غزة / سما /

أكد كايد الغول  عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الخميس، أن ما يجري الآن من شأنه أن يفاقم الأزمة الداخلية في القطاع ويضعف الصمود في مواجهات المخططات المُعادية

وأضاف الغول في تصريحات صحفية: ندعو الأجهزة الأمنية للتوقف عن القمع فورًا لكل من خرج ليعبر عن رأيه رفضًا للغلاء.

وأكد على أنه يجب الاستماع إلى رأي الناس والعمل على حل قضاياهم بأسرع وقت ممكن.

ولفت الى أنه لا يمكن دعوة الناس غدًا للحدود وفي نفس الوقت يجري قمع الأصوات التي تنادي برفض الغلاء.

أردف: رسالتنا للشباب عدم الاعتداء على الممتلكات العامة، وتوحدوا من أجل أن تفرضوا حقكم في التعبير عن آرائكم في إطار نضال مطلبي ديمقراطي عادل.

الى ذلك، لإادات مصادر محلية، بأن الأجهزة الأمنية في غزة فضت بالقوة، مساء اليوم الخميس، اعتصاما سلميا ضد الغلاء، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عناصر من الشرطة هاجمت المئات من المتظاهرين، الذين تجمعوا قرب الترانس وسط مخيم جباليا، واعتدت عليهم بالضرب واعتقلت عددا منهم.

بدوره، قال التجمع الصحفي الديمقراطي: "إن الأجهزة الأمنية اعتدت على الزميل الصحفي سامي عيسى، مدير تحرير بوابة الهدف، وصادرت جهازه الخليوي أثناء تغطية فعاليات حراك يسقط الغلاء".

.وكان نشطاء في قطاع غزة أطلقوا الأسبوع الماضي، حملة دعوا خلالها للتظاهر ضد الغلاء وتعدد الضرائب، الا أن الأمن بغزة اعتقل عددا منهم قبل بدء الفعاليات الميدانية مثل الاعتصام اليوم.

#كايد الغول #الجبهة الشعبية #غزة #جباليا #فيديو

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