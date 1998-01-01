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ليبرمان: الحكومة قررت تعويض مزارعي الغلاف بدلاً من توجيه ضربة قاسية لحماس بغزة

الخميس 14 مارس 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: الحكومة قررت تعويض مزارعي الغلاف بدلاً من توجيه ضربة قاسية لحماس بغزة


غزة / سما /

قال أفيغدور ليبرمان وزير الحرب السابق، اليوم الخميس، "سمعنا أن الحكومة قررت تعويض مزارعي الجنوب عن الحرائق.

ووفقا لموقع مفزاك لايف العبري، أضاف ليبرمان: سيحصل كل مزارع على تعويض رمزي بقيمة 50 شيكل لكل دونم من القمح والشعير.

وتابع: تطلب منهم الحكومة أيضًا جني المحاصيل مبكرا وبيعها كعلف للحيوانات بسعر مخفض كإجراء احترازي ضد حرائق الحقول في الصيف القادم بفعل "الطائرات الورقية".

واردف وزير الحرب السابق، بدلاً من توجيه ضربة قاسية لحماس في قطاع غزة تفضّل الحكومة أن تسلك الطريق السهل بإيجاد حلول سخيفة للمزارعين، مؤكدا على أنه يجب أن تحتضن "دولة إسرائيل" سكان غلاف غزة عبر خطوات تضمن لهم أن يعيشوا بسلام وأمن.

#ليبرمان #الحكومة الاسرائيلية #مستوطنات غلاف غزة #حماس #قطاع غزة

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