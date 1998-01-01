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مسؤول أممي يطلع على الوضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة

الخميس 14 مارس 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي يطلع على الوضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة


بيروت /سما/

اطلع يان كويش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، اليوم الخميس، على الوضع المعيشي والحياتي للاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، وذلك خلال زيارته برفقة مدير عام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.

وكان في استقباله قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان صبحي أبو عرب، وممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية.

وأعرب كوبيش عن تأثره البالغ لما رآه من عزم لدى الطلبة على التعلم والحصول على تعليم جيد، واعدا بنقل رسالتهم للمسؤولين اللبنانيين والدوليين، مشددا على حقهم في التحصيل العلمي والحصول على مستقبل لائق.

وأطلعت الفصائل واللجان الشعبية كوبيش على الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، مطالبين باستمرار الدعم لوكالة الاونروا للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاههم، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وأهمها القرار 194.

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