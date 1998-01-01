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جنين: القطاع الخاص يسلم أدوات مساندة لملتقى البصيرة للمكفوفين

الخميس 14 مارس 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: القطاع الخاص يسلم أدوات مساندة لملتقى البصيرة للمكفوفين


جنين / سما /

سلم ملتقى البصيرة للمكفوفين في مدينة جنين، اليوم الخميس، ساعات وآلات حاسبة مساندة للمكفوفين، وذلك بدعم من شركة فلسطين للتأمين.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم تسليم 20 ساعة و10 آلات حاسبة ناطقات للمكفوفين، وجهازي إعارة للتسجيل لطلبة المدارس والجامعات، وذلك خلال حفل أقيم في قاعة المحافظة.

وألقيت خلال حفل التسليم عدة كلمات، أكدت الدور الرئيسي والهام للقطاع الخاص في الوقوف الى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين، والذي من شأنه أن يسهم في التنمية والتخفيف عن الأعباء للحكومة الفلسطينية.

وأكد المتحدثون على أن تقديم الدعم والوقوف الى جانبهم ليس منّة أو شفقة أو عمل خير، بل هو واجب قانوني وحقوقي يقع على عاتق كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة جراء سياستها العدوانية والجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا والذي نتج عنها إصابة آلاف المواطنين، ما أدى الى إعاقتهم.

وأثنى المتحدثون على دور شركة فلسطين على هذه اللفتة الإنسانية والوطنية، التي تؤكد أن شعبنا متكاتف ومتضامن ويتقاسم الهم الواحد في السراء والضراء .

وتخلل الحفل الذي أدار عرافته الكفيفة آلاء صباح، قصيدة شعرية للشاعر إيليا أبو ماضي بعنوان "فلسفة الحياة" قدمها الكفيف محمد أمين، وتكريم الداعمين .

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