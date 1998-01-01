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مسيرة للمستوطنين على أحد أبواب القدس القديمة

الخميس 14 مارس 2019 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة للمستوطنين على أحد أبواب القدس القديمة


القدس المحتلة / سما /

تظاهرت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، في ميدان باب الخليل –أحد أبواب القدس القديمة- وهتفت بشعارات عنصرية ضد العرب، ودعت لإقامة "الهيكل" مكان المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من اليسار الاسرائيلي تصدت للمستوطنين وتجمعت قبالتهم.

وكانت "جماعات المعبد أو الهيكل" المزعوم، نفذت اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

إلى ذلك، احتجزت شرطة الاحتلال 15 شابا بعد إخراجهم بالقوة من داخل "الأقصى". وأوضح مراسلنا أن شرطة الاحتلال هددت باعتقال الشبان في حال اقترابهم من باب الرحمة.

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