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عائلة غولدين تهاجم نتنياهو لإنكاره وضع ابنهم هدار

الخميس 14 مارس 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدين تهاجم نتنياهو لإنكاره وضع ابنهم هدار


القدس المحتلة / سما /

قالت عائلة الجندي هدار غولدن، اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرف جيداً مكان هدار ومن يحتجزه، هؤلاء هم الأشخاص الذين يقوم بتحويل ملايين الدولارات من قطر في الأشهر الأخيرة لهم.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أضافت عائلة غولدن: ابننا الضابط هدار غولدين من لواء جفعاتي الذي أرسلته يا نتنياهو للقتال في غزة خلال حرب الجرف الصامد، إنه ليس في قائمة جنود الجيش الذين لم يعرف مصيرهم.

وتابعت: هناك فرق بين وضع هدار غولدين وأورون شاؤول ووضع جنود الجيش الذين لم يتم تحديد مكان دفنهم، إن المقارنة ذاتها هي بمثابة فشل قيمي أخلاقي منك.

واردفت:  اختُطف هدار من داخل نفق في رفح في 1 أغسطس 2014 ومنذ ذلك الحين تأسره حماس، أولئك الأشخاص الذين تتفاوض معهم وتقوم بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من قطر لهم، أنت ببساطة لا تطالب بعودة هدار وأورون، ومنذ 4 سنوات ونصف تمتنع عن وضع شروط لحماس لإجبارهم على الإفراج عنه.

جاء هجوم عائلة غولدين في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو خلال خطابه في الاحتفال التذكاري الرسمي لجنود الجيش الإسرائيلي الذين لقوا مصرعهم ولم يعرف مكان دفنهم.

#هدار غولدين #عائلة غولدن #نتنياهو #حماس #قطاع غزة

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