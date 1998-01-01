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موقع عبري: "إسرائيل" ترفض معظم مطالب حماس ولهذا السبب.. غزة لن تحصل على شئ منها

الخميس 14 مارس 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: "إسرائيل" ترفض معظم مطالب حماس ولهذا السبب.. غزة لن تحصل على شئ منها


غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، نقلا عن كبار المسؤولين الإسرائيليين قولهم،أن "إسرائيل" ترفض  معظم مطالب حماس، بالنسبة لإسرائيل، ليس هناك مشكلة في توسيع مساحة الصيد، ولا توجد مشكلة في إدخال الأموال القطرية لغزة، لكن هناك مشكلة في الكثير من الأشياء الأخرى التي تريدها حماس - مثل الميناء - ومثل مهمة إعادة تأهيل قطاع غزة وأشياء أخرى.

ووفقا لموقع مفزاك لايف العبري، قدمت "إسرائيل" ردها من خلال مصر وحماس أصبحا علم بما تقرر في "إسرائيل"، أيضا في "إسرائيل" طالبوا بوقف تام لمسيرات العودة عند السياج، ووقف إطلاق البالونات الحارقة/ المفخخة على المستوطنات، ووقف فعاليا "الشغب" في منطقة السياج وإلقاء العبوات المتفجرة.

وأضاف الموقع العبري: على أي حال "إسرائيل" مصممة على الضغط وحماس تدرك أنه إذا لم تفرج عن الجنود الأسرى (دون الإفراج عن أسرى فلسطينيين)، فلن تحصل غزة على شيء من "إسرائيل".

الى ذلك، 

كشفت مصادر فلسطينية عن أن الوفد الأمني المصري سيصل، يوم الخميس، الى قطاع غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حركة حماس.

وقالت المصادر أن تقدما كبيرا في تطبيق التفاهمات حول التهدئة وهو ما يمكن أن يلمسه المواطن على الارض قريبا.

وكان الوفد الامني المصري وصل الى قطاع غزة مرتين الاسبوع الماضي، تلاه وصول وفود قطرية واممية.

#اسرائيل

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