الأحمد يوضح بشأن ما تم نشره حول اللقاء مع بري وهذا ما قاله..

رام الله / سما /

قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، إن ما نشر حول ما سمي "لقاء بصورة سرية ومغلقة بين وفد رسمي فلسطيني مع الرئيس نبيه بري"، هو من نسج الخيال.

وأضاف الأحمد في بيان صدر عنه، ان اللقاء تم باتفاق مسبق بينه وبين بري في عمان على هامش اجتماع "اتحاد البرلمان العربي" في إطار التنسيق المشترك بين حركتي فتح وأمل ومع الرئيس بري شخصيا، الذي تربطنا به علاقات أخوية عميقة في إطار التشاور لما يهم الطرفين حول الأوضاع العربية والفلسطينية عامة، والعلاقات الفلسطينية اللبنانية خاصة، وتحديدا استمرار التنسيق حول قطع الطريق على كل القوى والعناصر التي تريد الاصطياد بالمياه العكرة، وتهديد أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومحيطها اللبناني الذي يتعرض لمحاولات تهديد السلم الأهلي.

وأوضح أنه جرى الاجتماع في إطار أخوي كما هي العادة في كل اللقاءات بين الجانبين، بعيدا عن لغة المساخر التي تستخدمها المواقع التي لا هم لها إلا بث الاشاعات، وفق مخيلتها، وزرع الفتن وبث الاحباط.

وأعلن عن الاجتماع في نفس يوم انعقاده عبر وسائل الاعلام اللبنانية والفلسطينية وعبر شاشة NBN بشكل خاص، وكل ما ورد لم يبحث أصلا.