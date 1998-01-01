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جيش الاحتلال يفتتح مركزاً لتحديد الأهداف بالمواجهة المقبلة مع غزة

الخميس 14 مارس 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يفتتح مركزاً لتحديد الأهداف بالمواجهة المقبلة مع غزة


القدس المحتلة / سما /

افتتح الميجر جنرال تامير هايمن رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقر إدارة أهداف هيئة الاستخبارات كجزء من إدارة الأهداف العامة في هيئة الأركان.

وقالت قناة "كان" العبرية،  إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي.

وأوضحت القناة،  أن الهيئة الجديدة ستكون هيئة مشتركة لكافة الأقسام التي تعنى بتحديد الأهداف للجيش في الحالات الاعتيادية وحالات الطوارئ وأنها تقوم بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذه المهمة وبوضع سلم الأولويات لقوات الجيش.

وأفادت أنه لأول مرة سيتم دمج تكنولوجيات جديدة في مجال إدارة قاعدات البيانات العملاقة وأتمتة عملية تحديد الأهداف.

ولفتت القناة إلى أن الهيئة الجديدة قد "وضعت على رأس سلم الأولويات الجبهة الجنوبية في إطار المساعي لتحسين قدرات الجيش على خوض معركة محتملة في قطاع غزة".

وقال الميجر جنرال هيمان إن تحديد الأهداف بات الجهد الرئيسي لهيئة الاستخبارات بموجب أمر رئيس هيئة الأركان وأن جميع أذرع الجيش تعكف على ذلك وجمع المعلومات والخبرات في هذا المجال ستعود بالمنفعة على الجيش في حال نشوب حرب.

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