مانشستر سيتي لا يتمنى مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

وكالات / سما /

أكد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إنه يأمل تجنب مواجهة يوفنتوس الإيطالي خلال قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الجمعة.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية مساء يوم الثلاثاء خلال المباراة التي تمكن بها يوفنتوس من الإطاحة بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي في مدينة تورينو.

وسيتم إجراء قرعة ربع النهائي غداً الجمعة في الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة ، وسط توقعات بأن تسفر عن مواجهات نارية كما حدث في قرعة ثمن النهائي.

وردا على سؤال حول إمكانية مواجهة يوفنتوس وقال سيلفا : “أنا لا أريد ذلك لكي أكون صادقاً ، أنا أعرف قدراتهم وأعرف ما هم قادرين عليه ، حيث أثبت ذلك خلال مواجهة أتلتيكو مدريد”.

وتابع بقوله : “عندما تلعب في مسابقة مثل دوري الأبطال ، عليك أن تعرف أنه يمكنك مواجهة هذا النوع من الفرق وهذا النوع من اللاعبين ، هذا شيء جيد وهذا يعني أنك تلعب في أفضل البطولات”.