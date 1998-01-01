  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر سيتي لا يتمنى مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

الخميس 14 مارس 2019 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي لا يتمنى مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال


وكالات / سما /

أكد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إنه يأمل تجنب مواجهة يوفنتوس الإيطالي خلال قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الجمعة.

وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية مساء يوم الثلاثاء خلال المباراة التي تمكن بها يوفنتوس من الإطاحة بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي في مدينة تورينو.

وسيتم إجراء قرعة ربع النهائي غداً الجمعة في الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة ، وسط توقعات بأن تسفر عن مواجهات نارية كما حدث في قرعة ثمن النهائي.

وردا على سؤال حول إمكانية مواجهة يوفنتوس وقال سيلفا : “أنا لا أريد ذلك لكي أكون صادقاً ، أنا أعرف قدراتهم وأعرف ما هم قادرين عليه ، حيث أثبت ذلك خلال مواجهة أتلتيكو مدريد”.

وتابع بقوله : “عندما تلعب في مسابقة مثل دوري الأبطال ، عليك أن تعرف أنه يمكنك مواجهة هذا النوع من الفرق وهذا النوع من اللاعبين ، هذا شيء جيد وهذا يعني أنك تلعب في أفضل البطولات”.

#مانشستر سيتي #يوفنتوس #دوري الأبطال

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: إسرائيل تسعى لردع حماس عن "اللعب بالنار" والجيش سيعمل بقوة في غزة

اشتيه يلتقي اللجنة المركزية لـ "فتح" لتشكيل الحكومة وهذا ما تم بحثه ..

أفيخاي أدرعي يشن هجوما جديدا على نصر الله ويسخر من هيفاء وهبي

الحايك: اقتصاد غزة وصل حد الإفلاس ويطالب بوضع خطة عاجلة لانقاده

بمشاركة 10 دول.. جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة

اردوغان يعقب حول احداث "الاقصى" ويصف نتنياهو "بالطاغية وقاتل الاطفال"

قائد فرقة غزة لـ "المستوطنين : استعدوا لاستمرار المسيرات والبالونات والقنابل

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

موقع عبري: "إسرائيل" ترفض معظم مطالب حماس ولهذا السبب.. غزة لن تحصل على شئ منها

الوفد الامني المصري يصل غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حماس

ابو حسنة : الاونروا ستبدأ في توقيع عقود التشغيل المؤقت للمنتفعين من المنحة القطرية الاحد في غزة

غزة :الهيئة الوطنية تعلن عن مليونية الأرض والعودة في 30 مارس واعتباره إضراب شامل

اشتية: الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني وسنعمل بخطين متوازيين في غزة