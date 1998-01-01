  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يعلن استقالته من "بكدار" والجامعة الأمريكية

الخميس 14 مارس 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يعلن استقالته من "بكدار" والجامعة الأمريكية


رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد اشتية، أنه سيستقيل من منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، التزامًا بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على عدم جمع رئيس الحكومة أو أي من وزرائه لأي وظيفة أخرى يتقاضى عنها راتبًا ماليًا.

ونشر اشتية عبر صفحته في فيسبوك، اليوم الخميس، أنه ملتزم بالمادة 80 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على عدم جواز جمع رئيس الحكومة أو أي من وزرائه بين منصبه وأي وظيفة أخرى يتقاضى عنها راتبًا أو مكافأة مالية.

وقال اشتية إن حكومته لديها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية للانشغال بها، ولن تبدأ مشوارها بمخالفات قانونية تفقدها ثقة المواطن.

وكان اشتية أعلن استقالته من رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، التي شغلها على مدار السنوات الماضية، رغم كونه عملًا تطوعيًا لا يتقاضى عنه أي أجر، كما قال.

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: إسرائيل تسعى لردع حماس عن "اللعب بالنار" والجيش سيعمل بقوة في غزة

اشتيه يلتقي اللجنة المركزية لـ "فتح" لتشكيل الحكومة وهذا ما تم بحثه ..

أفيخاي أدرعي يشن هجوما جديدا على نصر الله ويسخر من هيفاء وهبي

الحايك: اقتصاد غزة وصل حد الإفلاس ويطالب بوضع خطة عاجلة لانقاده

بمشاركة 10 دول.. جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة

اردوغان يعقب حول احداث "الاقصى" ويصف نتنياهو "بالطاغية وقاتل الاطفال"

قائد فرقة غزة لـ "المستوطنين : استعدوا لاستمرار المسيرات والبالونات والقنابل

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يصل غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حماس

ابو حسنة : الاونروا ستبدأ في توقيع عقود التشغيل المؤقت للمنتفعين من المنحة القطرية الاحد في غزة

غزة :الهيئة الوطنية تعلن عن مليونية الأرض والعودة في 30 مارس واعتباره إضراب شامل

اشتية: الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني وسنعمل بخطين متوازيين في غزة

مزهر - ارشيف

غزة: الشعبية تدين الاعتقالات السياسية وتعبرتها ضربا لفكرة المقاومة وترسيخا للانقسام