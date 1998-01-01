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الشبكة تستنكر اعتقالات اجهزة أمن غزة لعشرات المواطنين على خلفية دعوة لتجمع سلمي

الخميس 14 مارس 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشبكة تستنكر اعتقالات اجهزة أمن غزة لعشرات المواطنين على خلفية دعوة لتجمع سلمي


غزة / سما/

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي شنتها الأجهزة الأمنية في جباليا شمال قطاع بحق عشرات المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي مطلبي لتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة.

واشارت الشبكة إلى أن حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية.

واكدت على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاستدعاءات على خلفية الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول وفقاً للقانون.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنهاء الانقسام السياسي وتداعياته الخطيرة على واقع حقوق الإنسان والحريات العامة بما في ذلك وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية سياسية والعمل الجدي تجاه توفير مقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

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