يوفنتوس يعد جماهيره بالتعاقد مع كيليان مبابي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية نقلاً عن “توتوسبورت” الإيطالية بأن فابيو باتاريسي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس قد وعد جماهير اليوفي بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح النجم الشاب الفرنسي كيليان مبابي واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم في العالم، بعد أدائه الرائع مع منتخب بلاده في كأس العالم الماضية، والتتويج باللقب، وهذا الموسم أيضًا يقدم مستويات مميزة للغاية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن هذا الموسم يعد الأفضل له من حيث الأداء والقدرة التهديفية، بتسجيله 25 هدفًا حتى الآن، ليكون ثاني هدافي الدوريات الأوروبية بعد الأسطورة ليونيل ميسي.

وأكملت الصحيفة أن العديد من جماهير يوفنتوس قد انتظرت فابيو باتاريسي الذي حضر لأحد المطاعم في تورينو للالتحاق بالنجم البرتغالي رونالدو رفقة زملائه في الفريق كانسيلو، وإيمري تشان، ووكيل أعماله خورخي مينديز.

وطالبت الجماهير من فابيو باتاريسي التعاقد مع كيليان مبابي، ووعد المدير الرياضي أنصار السيدة العجوز بفعل كل شيء من أجل التعاقد معه.

وأوضحت “آس” أن يوفنتوس سيجد منافسة شرسة على التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف المقبل، خاصةً مع رغبة نادي ريال مدريد في الظفر بخدماته.