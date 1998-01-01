أفضل الملابس المناسبة للرجل الطويل

وكالات / سما /

بكل تأكيد الحديث عن الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل، أمر يحتوي على الكثير من قصص المعاناة بالنسبة للرجال من أصحاب القامة الطويلة، فبجانب صعوبة العثور على المقاس المثالي تبقى مسألة إدراك ومعرفة الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل من حيث النمط والمظهر الخارجي أمراً صعباً بالنسبة للعديد من الرجال أصحاب القامة فارعة الطول؛ لذلك وبسبب تأثير نمط الملابس وتصميماتها بشكل مباشر على الرجل يجب إزالة أي غموض يتعلق بكيفية اعتماد الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل.

لذلك إذا كنت من الرجال فارعي الطول، وتجد بعض الصعوبات في معرفة أفضل الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على أكثر الملابس أناقة وملاءمة بالنسبة للرجال طوال القامة بشكل عام.

1-ملابس الرجل طويل القامة والبلايزر

جواكيت وسترات البلايزر من أهم الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل، ويجب أن تتواجد دائماً داخل خزانة ملابسه لظهور بشكل متميز سواء داخل بيئة العمل، أو أثناء حضوره المناسبات غير الرسمية، ولكن هناك أمراً يجب الالتفات له ومراعاته جيداً، وهو أن يتجه الرجل طويل القامة إلى تفصيل جاكيت بلايزر بدلاً من شراء الجواكيت الجاهزة؛ لضمان ملاءمة المقاس والطول بشكل أكثر مثالية والتحكم بتصميم جاكيت البلايزر، وحرية اختيار الخامات المناسبة.

وبجانب الاتجاه نحو خيار تفصيل جواكيت البلايزر بالنسبة للرجل طويل القامة ينصح خبراء الموضة والأناقة الرجالية أيضاً بتطبيق الأمر نفسه على البدل والملابس الرجالية الكلاسيكية والرسمية، التي تمثل روح وجوهر الرجل، وتبقى دائماً عنواناً لجاذبيته.

2-القمصان المزخرفة وملابس الرجل الطويل

سوف تبقى القمصان الصيفية المزخرفة قصيرة الأكمام أحد أهم عناصر الطلة الكاجوال الصيفية بالنسبة للرجال فارعي الطول، وأهم قطع الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل، فمع اقتراب فصل الربيع وارتفاع معدلات درجات الحرارة في الوقت الحالي عليك أن تحرص على تأمين جاذبية طلتك الربيعية والصيفية بالقمصان المزخرفة قصيرة الأكمام خصوصاً تلك التي يغلب عليها اللون الأبيض.

3-ملابس الرجل الطويل والتيشيرت المطرز

بالنسبة للملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل الخاصة بفصل الصيف يجب مراعاة بعض الأمور الخاصة باعتماد التشيرتات القطنية، فدائماً ما تكون التشيرتات المطرزة هي الأكثر ملاءمة ومثالية للرجال طوال القامة، وذلك لأن التشيرتات المطرزة بشكل عام تنجح في منح الرجل طويل القامة عرضاً إضافياً، وهو الأمر الذي يعزز من جاذبية طلته الكاجوال الصيفية عن طريق التكامل بين طول الجسد وعرضه.

4-بناطيل الجينز وملابس الرجل الطويل

لأن بناطيل الجينز بمختلف أنواعها وألوانها هي قطع الملابس الأكثر انتشاراً بين البشر فإن الأمور قد تكون مختلفة قليلاً بالنسبة للرجال فارعي الطول الذين يجدون قطع الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل من بناطيل الجينز بسبب طول قدمي البنطال أو السروال، ومنعاً لتلك الحيرة فإن بناطيل الجينز من نوع الـ Straight Fit Jeans تبقى هي الأكثر ملاءمة وجاذبية بالنسبة للرجل الطويل من بين جميع أنواع بناطيل الجينز الأخرى.

5-المعاطف وملابس الرجل الطويل

المعاطف الرجالية يجب أن تستحق بشدة أن تكون من أهم القطع الشتوية للملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل وخاصة تلك المصنوعة من صوف الكشمير الفاخر، أو ما يماثلها من خامات، فتلك المعاطف الطويلة تمنح طلة الرجال من أصحاب القامة الفارعة جاذبية كلاسيكية متوهجة وفريدة من نوعها.

6-بنطلونات تشينوز وملابس الرجل الطويل

قائمة الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل يجب أن تحتوي على بنطلونات التشينوز القطنية الخفيفة، التي لا تمنح الطلة الكاچوال الخاصة بالرجل الطويل الحرية والمرونة في الحركة فحسب، بل الأناقة والجاذبية على صعيد المظهر الخارجي أيضاً.

ولعل درجات اللون الرمادي تعتبر الخيار الأمثل الموصي به من خبراء الموضة والأناقة الرجالية بالنسبة للرجال من أصحاب القامة الفارعة.

7-سترة هارينجتون وملابس الرجل الطويل

تعتبر تلك السترة المنضمة والمتواجدة في القائمة أفضل الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويلعن جدارة من بين أنواع وأنماط السترات المحببة للكثير من المشاهير والفنانين، فهناك العديد من النجوم الذين اعتمدوا ارتداء سترات هارينجتون الأنيقة مثل الفيس بريسلي وجايمس دين، وستيف مكوين وغيرهم وذلك خلال منتصف القرن الـ 20.

8-شورت شينو وملابس الرجل الطويل

لأن الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل يجب أن تخضع للعديد من المعايير فإن ارتداء الرجل الطويل للشورتات الرجالية الصيفية من الأمور التي يجب أن يراقب فيها الرجل طول قدمي الشورت؛ حتى لا تؤثر بشكل سلبي على طلته الصيفية.

ولذلك تعتبر شورتات شينو الرجالية التي يصل طولها تماماً إلى مستوى ما فوق الركبة بشكل مباشر هي الأكثر مثالية وأناقة بالنسبة للرجل الطويل.

9-البلوفر المطرز وملابس الرجل الطويل

كما هو الحال بالنسبة للقمصان قصيرة الأكمام المزخرفة أو التيشريتات الصيفية التي تمنح الرجل تناسقاً جسدياً بين طول قامته وعرض جسده فإن البلوفرات الرجالية المطرزة التي تعد من أكثر الملابس التي تتناسب مع الرجل الطويل أناقة أحد أهم القطع الشتوية على الإطلاق، التي يجب أن ترافق الطلة الخارجية للرجل الطويل في فصل الشتاء.