  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أمواج للتنمية المجتمعية

الخميس 14 مارس 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

وقعت جامعة الأقصى ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مذكرة تفاهم مع جمعية أمواج للتنمية المجتمعية،  بحضور عميد خدمة المجتمع في الجامعة د. محمد أبو عودة، وئيس مجلس إدارة جمعية امواج أ. وليد شقورة.

حيث تأتي مذكره التفاهمات هذه من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء وشراكة مستدامة لتطوير مخرجات قطاع التعليم العالي، وخاصة الخريج الجامعي بما يتناسب مع سوق العمل، وجعله أكثر استجابةً لتوقعات المشغلين من خلال تحسين الخدمات المقدمة من جامعة الأقصى وخاصة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وجمعية أمواج للتنمية المجتمعية.

 واتفق الطرفان على اعداد برامج تدريبية، وتنفيذ التدريب العملي للخريجين والطلبة، و اعداد مشروعات تطويرية مشتركة، وكذلك مشروعات صغيرة آمنة لبعض الخريجين المتميزين الذين لا يجدون فرصة عمل في المجتمع، ويُبدون التزامًا ومسئولية نحو هذه المشروعات، إضافةً إلى

السعي لتنفيذ أنشطة ثقافية ومجتمعية مشتركة، وذلك بعد التوافق والعمل المشترك على تصميم تلك الأنشطة، و تنفيذ أنشطة علمية لجسر الهوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل بإشراك كافة الأطراف، لتسهيل ودعم فرص العمل لخريجي الجامعة وتنفيذ التدريبات المناسبة لتطوير قدراتهم التطبيقية والتي من شأنها تمكين هؤلاء الخريجين من دعم مجتمعاتهم بشكل إيجابي، والاتفاق على طرح العديد من المبادرات والأنشطة التي سيتم العمل عليها لاحقاً.

وفي نهاية اللقاء قدمت الجمعية درع تكريم لد. محمد أبو عودة على مجهوداته في خدمة المجتمع.

#جامعة الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: إسرائيل تسعى لردع حماس عن "اللعب بالنار" والجيش سيعمل بقوة في غزة

اشتيه يلتقي اللجنة المركزية لـ "فتح" لتشكيل الحكومة وهذا ما تم بحثه ..

صرف دفعة لموظفي غزة بنسبة 40% غدًا الخميس

أفيخاي أدرعي يشن هجوما جديدا على نصر الله ويسخر من هيفاء وهبي

الحايك: اقتصاد غزة وصل حد الإفلاس ويطالب بوضع خطة عاجلة لانقاده

بمشاركة 10 دول.. جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي سيناريوهات الحرب الشاملة

اردوغان يعقب حول احداث "الاقصى" ويصف نتنياهو "بالطاغية وقاتل الاطفال"

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يصل غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حماس

ابو حسنة : الاونروا ستبدأ في توقيع عقود التشغيل المؤقت للمنتفعين من المنحة القطرية الاحد في غزة

غزة :الهيئة الوطنية تعلن عن مليونية الأرض والعودة في 30 مارس واعتباره إضراب شامل

اشتية: الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني وسنعمل بخطين متوازيين في غزة

مزهر - ارشيف

غزة: الشعبية تدين الاعتقالات السياسية وتعبرتها ضربا لفكرة المقاومة وترسيخا للانقسام