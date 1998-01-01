جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع جمعية أمواج للتنمية المجتمعية

غزة / سما /

وقعت جامعة الأقصى ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مذكرة تفاهم مع جمعية أمواج للتنمية المجتمعية، بحضور عميد خدمة المجتمع في الجامعة د. محمد أبو عودة، وئيس مجلس إدارة جمعية امواج أ. وليد شقورة.

حيث تأتي مذكره التفاهمات هذه من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء وشراكة مستدامة لتطوير مخرجات قطاع التعليم العالي، وخاصة الخريج الجامعي بما يتناسب مع سوق العمل، وجعله أكثر استجابةً لتوقعات المشغلين من خلال تحسين الخدمات المقدمة من جامعة الأقصى وخاصة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وجمعية أمواج للتنمية المجتمعية.

واتفق الطرفان على اعداد برامج تدريبية، وتنفيذ التدريب العملي للخريجين والطلبة، و اعداد مشروعات تطويرية مشتركة، وكذلك مشروعات صغيرة آمنة لبعض الخريجين المتميزين الذين لا يجدون فرصة عمل في المجتمع، ويُبدون التزامًا ومسئولية نحو هذه المشروعات، إضافةً إلى

السعي لتنفيذ أنشطة ثقافية ومجتمعية مشتركة، وذلك بعد التوافق والعمل المشترك على تصميم تلك الأنشطة، و تنفيذ أنشطة علمية لجسر الهوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل بإشراك كافة الأطراف، لتسهيل ودعم فرص العمل لخريجي الجامعة وتنفيذ التدريبات المناسبة لتطوير قدراتهم التطبيقية والتي من شأنها تمكين هؤلاء الخريجين من دعم مجتمعاتهم بشكل إيجابي، والاتفاق على طرح العديد من المبادرات والأنشطة التي سيتم العمل عليها لاحقاً.

وفي نهاية اللقاء قدمت الجمعية درع تكريم لد. محمد أبو عودة على مجهوداته في خدمة المجتمع.