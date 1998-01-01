وزير الصحة يجتمع بنقيب الأطباء ويشيد بمتانة العلاقة مع النقابة

رام الله / سما /

اجتمع وزير الصحة جواد عواد، اليوم الخميس، بنقيب الأطباء المنتخب شوقي صبحة، وهنأه بانتخابه نقيبا للأطباء الفلسطينيين.

وأشاد عواد بالعلاقة المتينة التي تربط الوزارة بنقابة الأطباء، مؤكدا أن الانجازات التي يشهدها القطاع الصحي لم تكن لتتحقق لولا تضافر الجهود بين الوزارة وجميع النقابات الصحية، وبدعم من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

وأطلع عواد نقيب الأطباء على آخر الانجازات والافتتاحات التي شهدها قطاع الصحة، مضيفا ان الأسابيع المقبلة ستشهد عددا من الافتتاحات الكبرى والمهمة، مثل مستشفى "هوغو تشافير" للعيون في ترمسعيا، إضافة إلى إنجاز شوط كبير في بناء مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، ومستشفى دورا الحكومي.

من جهته، أكد نقيب الأطباء شوقي صبحة "متانة العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة ممثلة بالدكتور والزميل جواد عواد"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من العمل الجماعي لإحداث مزيد من التطوير والبناء على ما تم إنجازه.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بصورة آمنة مستدامة، وبجودة عالية، من خلال تطوير كادرها الطبي، والصحي والإداري، وإدخال خدمات جديدة، وأجهزة حديثة في أقسامها، ومستشفياتها، ما انعكس إيجابا على الوضع الصحي الفلسطيني، وجعله منافسا لدول متطورة.

وهنأ نقيب الأطباء وزير الصحة على إنجاز واعتماد هيكلية الوزارة من قبل مجلس الوزراء، الأمر الذي سينصف جميع موظفي الوزارة، وبالأخص الأطباء.