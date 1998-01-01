ممارسة هذه الأنشطة تخلصك من اكتئاب الطلاق

وكالات / سما /

يمثل الطلاق حدثاً مفصلياً في حياة المرأة تنجم عنه آثار كثيرة، وينطوي على تبعات سلبية قد تؤدي إلى تولد مشاعر سلبية لديها وتجعلها تعيش في جحيم لا يطاق.

ويعد الشعور بالوحدة أحد أهم المشاعر السلبية التي تنتاب المرأة بعد الطلاق، لذا لا بد من اتخاذ إجراءات تساهم في التخفيف من هذا الشعور لديها، وتساعدها على الشروع بحياة جديدة تتسم بالنجاح والازدهار.

فيما يلي 5 نصائح جوهرية أوردها موقع "باتر آفتر 50" الإلكتروني، تساعد المرأة على الخروج من حالة الوحدة التي تعاني منها بعد انفصالها عن زوجها:

1- ممارسة النشاطات الترفيهية

مارسي نشاطات ترفيهية جماعية، كالذهاب إلى السينما برفقة صديقاتك، أو ممارسة الرياضات الجماعية. فمثل هذه النشاطات تساعد في امتزاجك بالمجتمع، والابتعاد عن حالة العزلة والوحدة.

2- ممارسة الهوايات خارج المنزل

حاولي أن تمارسي هواياتك المفضلة خارج المنزل، كلعب الشطرنج، أو الرسم، وتجنبي القيام بأي شيء بمفردك، لأن ذلك يعزز شعورك بالوحدة.

3- عشاء مع الصديقات

نظمي دعوات لصديقاتك على العشاء أو الغداء، واطلبي منهن مساعدتك في إعداد الطعام، فهذا يبقيك مشغولة برفقتهن لفترة من الوقت، ويبعد شبح الوحدة عنك.

4- الانضمام لدورات تدريبية

انضمي لدورات تثقيفية أو تدريبية، لتنمية مقدراتك والعودة بنفسك إلى الحياة العملية ثانية. حاولي أن تكوّني صداقات مع زملائك في الصف ونظمي فعاليات برفقتهم.

5- ممارسة عمل جديد

ابحثي عن عمل جديد يبقيك في حالة من النشاط لفترة طويلة، وتجنبي العمل المكتبي الرتيب الذي قد يساهم في تعزيز مشاعر الوحدة لديك.