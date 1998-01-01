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الحساينة: مشاريع بقيمة 84 مليون دولار يجري تنفيذها في غزة

الخميس 14 مارس 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: مشاريع بقيمة 84 مليون دولار يجري تنفيذها في غزة


غزة / سما/

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة، عن تقدم ملموس يجري  في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية ومشاريع إعادة اعمار غزة التي تنفذها وزارته حاليا في قطاع غزة بقيمة 84 مليون دولار .

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الحساينة مع شركات المقاولات المنفذة للمشاريع، كما وطمأنهم على استكمال تنفيذ المشاريع دون توقف وفقا للبرتوكولات الموقعة مع الجهات المانحة ضمن برامج إعادة إعمار غزة.

وأكد الوزير الحساينة على متابعته الحثيثة لسير أعمال المشاريع دون توقف بالتنسيق مع الجهات المانحة، والمشاريع هي مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة 16 مليون دولار والتي تشمل إعادة إعمار برج المجمع الإيطالي واعمار حي الندى وإنشاء 23 عمارة سكنية بالإضافة إلى مشاريع المنحة الماليزية بقيمة 6 مليون دولار، ومشاريع المنحة الألمانية بقيمة 23 مليون دولار لإعمار المنازل المدمرة، ومشاريع المنحة الكويتية لتأهيل البنية التحتية بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بقيمة 4 مليون دولار.

وشكر الوزير الحساينة الدول العربية والدول الأوروبية الصديقة على دعمهم لأبناء شعبنا ودعم القضية الفلسطينية، متمنيا عليهم مواصلة جهودهم في مساندة شعبنا الفلسطيني .

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