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آلاف الدجاجات تنقر ثعلبا حتى الموت!

الخميس 14 مارس 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الدجاجات تنقر ثعلبا حتى الموت!


وكالات / سما /

هجمت آلاف الدجاجات على ثعلب تسلل إلى قنها في محافظة بريتاني الفرنسية وأقدمت على نقره حتى الموت.

وذكرت صحيفة "Ouest France"، أن الحادث وقع في 7 مارس الجاري، عندما هاجم ثعلب مفترس قنا تابعا لكلية الزراعة في بريتاني فيه 3 آلاف دجاجة.

وقال ممثل كلية الزراعة، باسكال دانيال: "لقد تفعلت لدى الدجاجات غريزة القطيع، فهرعت لنقر الثعلب الذي دخل القفص".

ولوحظت على رقبة الثعلب النافق آثار كثيرة لمناقير الدجاج.

ويبلغ عمر الثعلب النافق 6 أشهر تقريبا، وفقا لتقديرات دانيال، الذي قال إن "الحيوان الصغير ليست لديه خبرة في الصيد، لذلك تمكنت الدجاجات من التغلب عليه، فهذه الطيور تصبح عنيدة للغاية عندما تتحد في قطيع".

#الدجاج #الموت #ثعلب

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