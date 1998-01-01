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الوفد الامني المصري يصل غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حماس

الخميس 14 مارس 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حماس


غزة / سما /

كشفت مصادر فلسطينية عن أن الوفد الأمني المصري سيصل، يوم الخميس، الى قطاع غزة حاملا اجابات اسرائيلية على مطالب حركة حماس.

وقالت المصادر أن تقدما كبيرا في تطبيق التفاهمات حول التهدئة وهو ما يمكن أن يلمسه المواطن على الارض قريبا.

وكان الوفد الامني المصري وصل الى قطاع غزة مرتين الاسبوع الماضي، تلاه وصول وفود قطرية واممية.

وكانت حركة حماس قد اعلنت انها تنتظر الرد الاسرائيلي على شروطها في اطار الوساطة المصرية للوصول الى التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار.
 
ويأتي وصول الوفد المصري مع دعوة هيئة مسيرات العودة لمليونية بغزة واضراب يوم الارضن مع تخوف اسرائيلي من مواجهات "عنيفة" على السياج الفاصل مع قطاع غزة بذكرى مرور عام على مسيرات العودة.

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