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فلسطين تشارك بالدورة الـ90 لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية

الخميس 14 مارس 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

شارك الوفد الدائم لدولة فلسطين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة سفيرة دولة فلسطين روان سليمان، في أعمال الدورة الـ90 للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وخلال اللقاء قدمت سفيرة دولة فلسطين بيان مطالبة المجلس التنفيذي الإسراع بمسائلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لأرض فلسطين، حول استعمالها الأسلحة الكيميائية ضد أبناء الشعب. 

وقام الوفد الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة، بالتصدي للمحاولات الأمريكية التشكيك بشرعية رئاسة فنزويلا الحالية لمجموعة دولة عدم الانحياز والصين، بما في ذلك شرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مدورو.  وعبرت السفيرة سليمان في كلمتها عن موقف دولة فلسطين المبدئي بأن مصدر الشرعية للأنظمة الحاكمة في أي دولة ذات سيادة هي الشعوب، وقد انتخب الشعب الفنزويلي الرئيس مدورو. وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم مرة أخرى بتنصيب نفسها كمانح للشرعية لمن تريد وتنزعها عمن تريد، وأن دولة فلسطين رفضت ومازالت ترفض أي محاولة لتسيس عمل المنظمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وان دولة فلسطين تدعم الحل السلمي لأي خلافات داخلية من خلال الحوار، وترفض دولة فلسطين أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للجمهورية الفنزويلية.

#فلسطين

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