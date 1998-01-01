ابو حسنة : الاونروا ستبدأ في توقيع عقود التشغيل المؤقت للمنتفعين من المنحة القطرية الاحد في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال المستشار الاعلامي للاونروا " عدنان ابو حسنه" ان الاتصال بالمنتفعين وتوقيع عقود المنحة القطرية للتشغيل المؤقت في غزة ستبدأ الاحد القادم .

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية اليوم " سيتم الاتصال بالمنتفعين على مراحل ونأمل ان نتمكن من توقيع عقود وتشغيل الفي لاجئ حتى نهاية هذا الشهر مشيرا الى ان عملية التشغيل ستتم على مراحل وانه سيتم تشغيل 6400 لاجئ لفترات تتراوح بين 3 شهور وتسعة شهور وذلك لاستنفاذ مبلغ الـ 13 مليون دولار المخصصة لتلك العملية.

وتابع " عملية توقيع العقود ستشمل العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والبلديات والخريجيين والقطاع الخاص" مشيرا الى ان لدى الاونروا اكثر من 260 الف طلب لفرصة عمل مؤقتة وان عملية الاختيار تخضع لمعايير محددة.