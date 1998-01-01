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قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم 6 طلبة

الخميس 14 مارس 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، 16 مواطنا من الضفة، بينهم ستة طلاب من جامعة بيرزيت.

وقال نادي الأسير إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة وجميعهم طلاب في جامعة بيرزيت وهم: معتصم أيمن زلوم، وعبد الرحمن حمدان، وعمر لدادوة، وأسيد كسواني، وساجي عابد، ووعد الفقهاء.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: وليد نواورة، وإسلام أحمد صلاح، وصعب العزة، ومحمد عدنان ملش، وأحمد محمد صلاح.

ومن محافظة الخليل اعتقل الاحتلال المواطنين أمجد سعيد عمرو، وسعيد أبو سنينة، علاوة على مواطن آخر من بلدة دير ضعيف في جنين وهو رامي جمال ياسين.

يُضاف إلى المعتقلين سامر القباني وهو من حراس المسجد الأقصى، علما أن شرطة الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن أربعة حراس من المسجد الأقصى منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، كذلك جرى اعتقال المواطن قاهر ماجد فراج من أريحا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عصر أمس الأربعاء أربعة مواطنين من بلدة العوجا في أريحا، وهم: عمار صالح نجوم، وشقيقه زياد، وأحمد عبد الكريم نجوم، وشقيقه يوسف.

#قوات الاحتلال

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