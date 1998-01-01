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ماهي أخطر مدينة في العالم؟

الخميس 14 مارس 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماهي أخطر مدينة في العالم؟


وكالات / سما /

نشرت منظمة غير حكومية مكسيكية دراستها حول المدن الـ 50 الأخطر في العالم من حيث معدل جرائم القتل في عام 2018.

وجاء في التقرير، الذي نشره "المجلس المدني للأمن العام والعدل الجنائي"، إن مدينة تيخوانا المكسيكية شهدت أعلى معدل لجرائم القتل في العام الماضي، حيث بلغ عدد جرائم القتل 2.64 ألف جريمة أو 138.26 جريمة قتل لـ 100 ألف من السكان.

وكانت مدينة أكابولكو المكسيكية في المرتبة الثانية في هذا التصنيف مع 949 جريمة قتل (110.5 جريمة لـ 100 ألف من السكان).

وتليها العاصمة الفنزويلية كاراكاس (نحو 3 آلاف من جرائم القتل، 99.98 جريمة لـ 100 ألف من السكان).

وكانت من بين المدن الـ 10 الأكثر خطورة 5 مدن مكسيكية و3 مدن فنزويلية ومدينتين برازيليتين.

وبشكل عام تصدرت مدن من أمريكا اللاتينية قائمة أخطر 50 مدينة في العالم، حيث كانت 15 مدينة مكسيكية و14 مدينة برازيلية و6 مدن فنزويلية و4 مدن في الولايات المتحدة و3 في جنوب إفريقيا ومدينتبن في كل من كولومبيا وهندوراس ومدينة واحدة في 4 دول أخرى في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وباتت مدينة مكسيكية على رأس هذه القائمة للمرة الثانية على التوالي بعد أن أصبحت مدينة لوس كابوس الواقعة غربي المكسيك الأخطر في العالم.

وجدير بالذكر أن المدن المكسيكية تعاني من عنف العصابات المسلحة، بما فيها عصابات المخدرات منذ نحو 30 عاما. ووصلت وتائر العنف في البلاد إلى مستويات قياسية في عام 2018، حيث بلغت أكثر من 33 ألف من جرائم القتل أو جريمة قتل واحدة في كل 15 دقيقة، الأرقام التي تفوق إحصاءات القتل في بعض البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة.

#القتل #المدينة #الجريمة

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