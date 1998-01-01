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فجر السعيد تصعد الخلاف مع أصالة وتهددها بـ"حرب شعواء"

الخميس 14 مارس 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فجر السعيد تصعد الخلاف مع أصالة وتهددها بـ"حرب شعواء"


وكالات / سما /

يبدو أن الخلاف بين النجمة أصالة نصري والإعلامية الكويتية فجر السعيد مستمر، حيث صعدت الأخيرة من هجومها، وذلك على خلفية مطالبتها بالجنسية المصرية.

وعرضت السعيد في برنامجها مقطع فيديو من مداخلة أصالة مع الاعلامي عمرو أديب، والتي أكدت فيها أنها لا تعرف السعيد ولم تلتق بها أبداً وهددتها خلالها دون ذكر اسمها قائلة: "لا أريد أن أعود مثل بداياتي واشتم، وإلا لقلبت الأمور إلى حرب شعواء".

لترد عليها فجر بتكذيبها والتأكيد أنه سبق والتقت بها وبأنها في انتظار تنفيذ تهديداتها بل وتسبها إن أرادت ذلك، وأقسمت أنها تتمالك نفسها وتتعامل بالعقل حتى اللحظة الحالية، وإن لم تتراجع عما تقوله في حقها سوف تعرفها حقا معنى الحرب الشعواء".

وأكدت أصالة أن هناك من "حولوا موضوع مطالبتي بالجنسية إلى عدم اعتزاز بجنسيتي السورية والبحرينية، وذلك على العكس تمامًا فأنا اعتز بهما جدًا، ولكن غلاظة".

يذكر أن فجر كانت قد هاجمت أصالة منذ أيام بسبب تصريحاتها بالمطالبة بالحصول على الجنسية المصرية، قائلة إنها سبق وأعلنت أنها لا تحبها سواء فنيا أو على المستوى الشخصي.

#فجر السعيد #أصالة

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