هند صبري تنعي 7 أفراد من أسرتها في حادث الطائرة الإثيوبية

وكالات / سما /

نعت الممثلة هند صبري 7 من أفراد أسرتها كانوا على متن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت يوم الأحد الماضي.

ووقع ضحية هذه الطائرة 149 راكبًا، وطاقم العمل الذي يتألف من 8 أفراد، وكان من بين الضحايا 19 موظفًا في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت هند صبري عبر موقع تويتر، أنّ الضحايا من عائلتها بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة.

وقالت في سلسلة من التغريدات: "اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الأثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي."