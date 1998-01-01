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هند صبري تنعي 7 أفراد من أسرتها في حادث الطائرة الإثيوبية

الخميس 14 مارس 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هند صبري تنعي 7 أفراد من أسرتها في حادث الطائرة الإثيوبية


وكالات / سما /

 نعت الممثلة هند صبري 7 من أفراد أسرتها كانوا على متن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت يوم الأحد الماضي.

ووقع ضحية هذه الطائرة 149 راكبًا، وطاقم العمل الذي يتألف من 8 أفراد، وكان من بين الضحايا 19 موظفًا في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت هند صبري عبر موقع تويتر، أنّ الضحايا من عائلتها بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة.

وقالت في سلسلة من التغريدات: "اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الأثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي."

#هند صبري #الطائرة الإثيوبية
هند

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