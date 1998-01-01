دراسة مصرية : الفراعنة مارسوا فنون التمثيل والعروض المسرحية

القاهرة /وكالات/

أفادت دراسة مصرية بأن قدماء المصريين مارسوا فنون التمثيل والعروض المسرحية الأسطورية، وأن الاحتفالات الدينية للفراعنة، كانت تحتوى على مشاهد تمثيلية. وقالت الدراسة ، التي أعدها الباحثالمصري في علوم المصريات فرنسيس أمين، والصادرة عن مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية بحزب الشعب الجمهوري في مناسبة انطلاق فعاليات مهرجان السينماالافريقية وسط المعابد الأثرية بمدينة الأقصر في الفترة من 15 وحتى 21 من شهر مارس الجاري، إن هناك بعض النصوص والرسوم على جدران مقابر ومعابد قدماءالمصريين، توثق ممارسة الفراعنة لفنون تقليد الشخصيات بجانب تمثيلهم للأساطير والملاحم الدينية، مثل أسطورة انتصار " حورس " على غريمه الإله " ست " أخذا بثأر والده أوزيريس، بحسب وقائع الملحمة الشهيرة إيزيس وأوزيريس.

وأشار الباحث المصري فرنسيس أمين، في دراسته التي تلقتوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منها، إلى أن من بين الآثار التي وجدت بمقابر الفراعنة " ماسكات تؤكد على معرفة قدماء المصريين بفنون التقليد للشخصيات، وهى الفنون التي كانت تنشط في الأعياد". وأشار أمين إلى أن الأعياد، وخاصة الأعياد الدينية، كانت مناسبة للفرح والمرح، وتأدية بعض المشاهد التمثيلية وارتداء " الماسكات " وتقليد الشخصيات، وكانت أعياد انتصار "حورس " على " ست " وتنصيبه ملكا على مصر، بمثابة مناسبة عظيمة لمحبي التمثيل والتقليد. وبحسب أمين، فإن العروض التمثيلية والطقسية والسحرية أيضا، كانت تقام حول البحيرات المقدسة داخل المعابد المصرية القديمة، وخلال تلك العروض التمثيلية، كانت هناك راقصات ومغنون، وكان هناك أشخاص يقومون بمشاهد تمثيلية.

وطبقا للدراسة ، تعج جدران المقابر المصرية القديمة، وخاصة تلك المقابر التي شيدتها طبقة النبلاء والنبيلات ورجال الدين، في البر الغربي لمدينة الأقصر بمشاهد تمثيلية، لافتة إلى أن معبد إدفو في محافظة أسوان هو أكثر المعابد الغنية بالمشاهد التمثيلية، حيث يوجد 10 مناظر تصور وصول حورس للبحيرة التي تمكن فيها من قتل " ست " الذى كان في صورة فرس النهر، بأسطورة ايزيس وأوزيريس، وربط " حورس " لـ " ست " بسلاسل حديدية، وهو ما يسمى بمشهد الانتصار. يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، سيقام حفل افتتاح دورته الثامنة، مساء غد الجمعة، بحفل يقام في ساحة معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة، فيما يقام حفل الختام يوم الخميس المقبل، وسط آثار معبد الأقصر، فيما تستضيف مكتبة الأقصر العامة المطلة على طريق الكباش الفرعوني، الكثير من عروض الأفلام والندوات وورش العمل السينمائية، ويشارك في المهرجان هذا العام قرابة 49 دولة تعرض أكثر من مئة فيلم ما بين روائي طويل وقصير ووثائقي.