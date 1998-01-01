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"غوغل" تحضّر مفاجأة لعشاق ألعاب الفيديو!

الخميس 14 مارس 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تحضّر مفاجأة لعشاق ألعاب الفيديو!


وكالات / سما /

ذكر موقع "Yanko Design" أن غوغل سجلت براءة اختراع جديدة لبرمجيات وإلكترونيات تتعلق بألعاب الفيديو.

ووفقا للموقع، فإن "غوغل" تعمل حاليا على تطوير مشروع "Project Stream Google" لإيجاد خدمة جديدة لألعاب الفيديو، تنافس فيها خدمات "مايكروسوفت" و"سوني"، ستمكن المستخدمين من تشغيل الألعاب من أي كمبيوتر أو جهاز ذكي أو تلفاز يعمل فيه متصفح "chrome".

كما تطور "غوغل" حاليا قبضة غير مسبوقة لعشاق الألعاب، ستحل محل منصات الألعاب التقليدية كمنصات "xbox" و"PS"، مزودة بزر خاص سيصلها مباشرة مع الخدمة المذكورة سابقا.

وستكون هذه القبضة قادرة على الاتصال بمختلف الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا عبر بلوتوث و"wi-fi"، وستزود بمساعد ذكي يتلقى الأوامر الصوتية من المستخدم، وبطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 15 ساعة متواصلة تقريبا بالشحنة الواحدة.

#ألعاب الفيديو #غوغل

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