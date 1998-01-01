إشارات تخبرك بأنك "مدمن على مواقع التواصل"

وكالات / سما /

أصبح إستخدام شبكات التواصل الإجتماعي أمراً شائعاً بين جميع الناس، ولو بطرق متفاوتة تبدأ من الإستخدام العادي والمنطقي وتصل إلى حدّ الهوس والإدمان.

أصبح الإشتراك في شبكات التواصل الإجتماعي أمراً ضرورياً في وقتنا الحالي. ولعل أحد أهم الأسباب التي تجذب الأشخاص للدخول في عالم الشبكات الإجتماعية الإفتراضية هو أنها سهلة الإستخدام ومجانية تماماً، ومحتواها يتجدد بإستمرار. لكن في المقابل، غيرت هذه المواقع من سلوكيات البعض، بحيث أصبح تركيزهم ينصب على التقاط الصور أثناء اللحظات الممتعة لمشاركتها على مواقع التواصل، بدلاً من عيش تلك اللحظات والإستمتاع بها بأفضل طريقة ممكنة.

إشارات الإدمان:

مع كثرة إستخدام منصات التواصل، قد ينفصل الشخص عن واقعه الحقيقي ويدخل في مرحلة الإدمان، بحيث يتحول الأمر إلى مشاركة كل شيء يحصل في الحياة، ما يحوّل هذه المشاركات إلى أمر مزعج. ومن إشارات إدمان المنصات الإجتماعية هو الإنشغال بما يحدث أو سيحدث على المنصات أكثر من الإنشغال بما يحدث في البيئة الواقعية المحيطة. ومن إشارات الإدمان أيضاً، مشاركة أبسط الأمور، حتى لو كان الأمر إحتساء فنجان قهوة، وكأنه لا يمكن الشعور بمتعة اللحظة إلّا عند مشاركتها على منصات التواصل. كذلك من إشارات إدمان مواقع التواصل، محاولة جمع أكبر عدد ممكن من الإعجابات والمتابعين بأية وسيلة، حتى لو كانت من خلال نشر أخبار زائفة أو محتوى غير مألوف أو مخالف لعادات وثقافات المجتمع أو القيام بأمور خطيرة وجنونية، من أجل لفت الأنظار وزيادة المتابعين.