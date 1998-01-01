الجيش الإسرائيلي يفقد جهاز اتصالات "مشفر" على حدود لبنان

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي فقد جهاز اتصالات سري مشفر خلال عمليات روتينية لقوة عسكرية على الحدود اللبنانية.

وبحسب الموقع، فإنه تم فتح تحقيق في ظروف فقدان الجهاز، خاصةً وأن حادثة مماثلة وقعت منذ أشهر في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن الجهاز يعتبر من المعدات العسكرية الحساسة لقوات الجيش، وأنه فقد بعد أن تعطل جيب هامر في منطقة حدودية، ونزل الجنود منه لاستدعاء قوات إضافية لتشغيل الجيب، قبل أن يتم إصلاحه والعودة لنقطة عسكرية، حيث تبين حينها أن الجهاز مفقود.