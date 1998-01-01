توزيع منحة الرئيس "الرياضية" على أندية القطاع

غزة / سما /

وزّع المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأربعاء، منحة الرئيس محمود عباس على الأندية الرياضية في المحافظات الجنوبية، خلال الحفل الذي جرى بفندق "المتحف" غرب غزة.

وحضر الحفل أحمد حلس ممثل الرئيس عباس، وأحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإبراهيم أبو النجا محافظ مدينة غزة، وأسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بغزة.

وحصل كل نادٍ في الممتازة على 25 ألف دولار, بينما نالت فرق الأولى 15 ألف دولار, مقابل 5 آلاف دولار للدرجة الثانية, و3 آلاف دولار للدرجة الثالثة.

ومن المقرر أن تساهم المنحة بحل جزء كبير من الأزمة المالية التي طالت الأندية في قطاع غزة هذا الموسم.