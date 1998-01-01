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مكافأة مالية من "أوريدو" لصاحب المركز الثالث في الممتازة

الخميس 14 مارس 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكافأة مالية من "أوريدو" لصاحب المركز الثالث في الممتازة


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن وجود مكافأة مالية من شركة "أوريدو" راعي دوري الممتازة, لنادي اتحاد خانيونس عقب حصوله على المركز الثالث في المسابقة.

وأكد الاتحاد أنه سيمنح اتحاد خانيونس مبلغ 5 ألاف دولار, بعد حصوله على المركز الثالث في البطولة, خلال الاحتفال المركزي الذي سيُنظمه عقب نهاية الموسم الكروي.

ونال خدمات رفح بطل الدوري مبلغ 15 ألف دولار, بينما حصل وصيفه شباب جباليا على 10 آلاف دولار.

يشار إلى أن خدمات رفح توّج باللقب بعد جمعه 51 نقطة, بينما حصد شباب جباليا 36 نقطة, بفارق المواجهات المباشرة أمام اتحاد خانيونس.

#دوري الممتازة #مكافأة مالية

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