اتحاد القدم يرفع العقوبة عن لاعب غزة الرياضي

غزة / سما /

كشف نادي غزة الرياضي, عن تلقيه كتابا رسميا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, يؤكد رفع العقوبة الموقعة على لاعبه محمد مريش.

وأكد نادي غزة الرياضي في تصريحات صحافية, أن مريش سيظهر مع الفريق في بطولة كأس قطاع غزة "المرحوم محمد المزين".

وكان لاعب "العميد" قد تعرض للإيقاف مدة سنة ميلادية بدءا من تاريخ الثامن من نوفمبر الماضي, بسبب اعتدائه على أمجد أبو عودة لاعب بيت حانون الأهلي, خلال مباراة الفريقين في الأسبوع التاسع من الممتازة.

وستكون مباراة غزة الرياضي واتحاد دير البلح في دور الـ32 من كأس غزة الاثنين المقبل, هي الأولى لمريش بعد رفع العقوبة عليه.