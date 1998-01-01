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"فتح" تشيد بموقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه شعبنا وحقوقه

الخميس 14 مارس 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تشيد بموقف المملكة العربية السعودية الثابت تجاه شعبنا وحقوقه


رام الله / سما /

 أشادت حركة التحرير الوطني "فتح" بالموقف الثابت والراسخ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة، وعلى رأسها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضها لأية قرارات تجحف او تنتقص من هذه الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن ما جاء على لسان رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله آل الشيخ بشأن مكانة القضية الفلسطينية لدى المملكة، يؤكد موقفها الداعم والقوي والمساند لشعبنا الفلسطيني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في تصديه "لصفقة العار".

وأشار إلى أن هذا الموقف يبعث برسالة واضحة للمعنيين بالأمر، عنوانها "أن السلام يبدأ وينتهي في القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة، وأن مبادرة السلام العربية يجب أن تقرأ وتطبق كما هي وليس بالمقلوب كما يريد نتنياهو".

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