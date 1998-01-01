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لاعب السيتي يطالب مدرسته بالتجاوز عن واجبه بسبب شالكة

الخميس 14 مارس 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب السيتي يطالب مدرسته بالتجاوز عن واجبه بسبب شالكة


وكالات / سما /

طلب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من مدرسته الثانوية مسامحته على عدم أداء واجبه المدرسي, بسبب خوضه مباراة شالكة الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فودين الهدف السادس لمانشستر سيتي في الفوز على شالكة (7-0)، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحرصت مدرسة سانت بيديس الثانوية على تهنئة طالبها بالهدف الذي سجله في شباك شالكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت المدرسة: "يا له من هدف سجله طالب مدرسة سانت بيديس فيل فودين, ليصنع جزءا من التاريخ بكونه أصغر لاعب إنجليزي يسجل في دوري أبطال أوروبا".

وردّ فودين عبر حسابه الشخصي: "يتجاوز نسيان القيام بواجبي المدرسي للمشاركة في مثل هذه المباريات".

وحرص الإنجليزي رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي، على ممازحة صاحب الـ18 عاما, بعدما كتب عبر حسابه الشخصي: "ما زال عليك الذهاب إلى المدرسة، اذهب إلى النوم الآن أيها الطفل".

#شالكة #فيل فودين

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