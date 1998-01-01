ريال مدريد ينجز أولى صفقات الصيف

وكالات / سما /

توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع بورتو، من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتو، في الصيف المقبل، إلا أن الصفقة لم تُحسم بشكل رسمي إلى حدود اللحظة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد يدنو من إتمام صفقة التعاقد مع إيدير ميليتاو، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل نهاية شهر مارس الجاري، على أن يحط اللاعب الرحال بمدريد في الصيف القادم.

وكان الشرط الجزائي في عقد ميليتاو مع بورتو، يصل إلى 50 مليون يورو، لكنه ارتفع إلى 75 مليون يورو في الصيف المنصرم، وهو ما يجعل ريال مدريد ملزماً بالتفاوض مع النادي البرتغالي لتقليص سعر الصفقة قدر الإمكان.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، أن إيدير ميليتاو سيصل إلى ريال مدريد بعد موافقة زين الدين زيدان، وقد أغلقت الأطراف المعنية هذه الصفقة بسعر 50 مليون يورو مع عقد يمتد لست سنوات.

وتابعت الصحيفة البرازيلية: “وفقاً لما تم تحديده فسوف يصل اللاعب إلى ريال مدريد في يونيو عند فتح نافذة الانتقالات في أوروبا، وعلى الرغم من نجاح جميع تفاصيل البيع، إلا أن بورتو هو من سيصدر بيان رحيل ميليتاو”.

ومن المنتظر أن يرحل خيسوس فاييخو عن ريال مدريد بمجرد قدوم ميليتاو، حيث فشل المدافع الشاب في إثبات نفسه منذ إعارته إلى الدوري الألماني قبل موسمين.