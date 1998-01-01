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ميسي: رونالدو قدم ليلة سحرية ضد أتلتيكو مدريد

الخميس 14 مارس 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي: رونالدو قدم ليلة سحرية ضد أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

أشاد ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، بأداء كريستيانو رونالدو أمام أتلتيكو مدريد، مشيراً في سياق آخر إلى أن الفريق الكتالوني عانى قليلاً أمام ليون، لكن سرعان ما تدارك الأمر بتسجيل الهدف الثالث.

والتحق نادي برشلونة بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه الساحق على ليون الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت أطوارها على ملعب كامب نو.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “تعقدت المباراة عندما استقبلنا الهدف من كرة ثابتة، كانت هناك دقائق من المعاناة، ولكن مع 3/1 أصبح كل شيء هادئاً، منذ البداية بحثنا عن الأهداف، عندما نصل لمرمى الخصم، نتعامل مع الكرة بهدوء، وقد رأينا أفضل نسخة من فريقنا”.

وتابع: “يجب أن نذهب بهدوء لأي خصم سوف نلعب ضده، مع الاستعداد جيداً، لأن الأصعب سيأتي الآن.. لا يوجد لدينا خصم مفضل، ننتظر القرعة، كل المنافسين خطيرين، السيتي واليوفي وآياكس..”.

واختتم بالقول: “أشياء كثيرة أعجبتني في دوري الأبطال، بالأمس رونالدو قدم ليلة سحرية، ما فعله يوفنتوس وكريستيانو أمر مُثير للإعجاب.. مفاجأة كبرى، توقعت أن أتلتيكو مدريد كان أقوى لكن يوفنتوس استطاع إقصاءه”.

#ميسي #أتلتيكو مدريد

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