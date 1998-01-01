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توقعات بتهرب اسرائيل من التوصل لاتفاق

قائد فرقة غزة لـ "المستوطنين : استعدوا لاستمرار المسيرات والبالونات والقنابل

الخميس 14 مارس 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فرقة غزة لـ "المستوطنين : استعدوا لاستمرار المسيرات والبالونات والقنابل


القدس المحتلة / سما /

 أبلغ قائد فرقة غزة في المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان مستوطنات غلاف غزة بالاستعداد لاستمرار المسيرات على طول الحدود خلال الأيام والفترة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل ساعات من وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، كما هو مقرر، لحمل رد إسرائيلي على المطالب الفلسطينية.

ويبدو أن إسرائيل ستتهرب من محاولات التوصل لاتفاق واضح يلزمها بتثبيت التفاهمات لتخفيف الحصار عن القطاع.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن قائد الفرقة العقيد إليعازر توليدانو أبلغ المستوطنين وفرق الطوارئ في الغلاف، بالاستعداد لمزيد من المسيرات وأعمال "العنف" وإطلاق القنابل والبلالين المتفجرة وغيرها.

وستعلن هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم عن برنامجها للمسيرة المليونية التي تجهز لها في الثلاثين من الشهر الجاري لإحياء الذكرى السنوية الأولى للمسيرات.

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