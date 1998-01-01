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فيديو.. ليفربول يعبر بايرن ميونخ على أكتاف ساديو ماني

الخميس 14 مارس 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يعبر بايرن ميونخ على أكتاف ساديو ماني


وكالات / سما /

حجز ليفربول الإنجليزي الوصيف بطاقته إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1 على ملعب "أليانز أرينا" في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل السنغالي ساديو مانيه (26 و84) والهولندي فيرجيل فان دايك (69) أهداف ليفربول الذي عوض سقوطه في فخ التعادل السلبي ذهابا على أرضه ولحق بمواطنيه مانشستر سيتي ومانشستريونايتد وتوتنهام، والكاميروني جويل ماتيب (39 خطأ في مرمى فريقه) هدف بايرن ميونيخ الذي ودع ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2011، ولقي مصير مواطنيه بوروسيا دورتموند وشالكه اللذين خرجا على يد توتنهام وسيتي تواليا.

#ليفربول #بايرن ميونخ

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